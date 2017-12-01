(Görüntülü Haber) Tarihi kilise 7 yıl sonra kapılarını yeniden açıyor (2)

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - BALAT\'ta yaklaşık 120 yıl önce yapılan ve tamamen demirden olan tarihi Sveti Stefan Kilisesi, 7 yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden açacak. 1898 yılında Haliç kıyısına inşa edilen ve tamamı demirden yapılmış Sveti Stefan Kilisesi\'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 7 Ocak 2018 tarihinde yeniden hizmete girecek kilisenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un da katılması bekleniyor. Restorasyon çalışmaları için 16 milyon lira harcandığı belirtilen kilisenin finansmanı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Havadan görüntülenen Balat\'taki tarihi kilisede restorasyon çalışmalarının devam ettiği görülürken, açılış törenine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.