(Görüntülü Haber) Tarihi hamamın kurşun levhalarını çalanlar serbest bırakıldı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 18\'inci Yüzyıl\'dan kalma İki Göbek Hamamı\'nın kubbesindeki kurşun levhaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Merkez Yakutiye İlçesi\'nin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi\'nde, tarihi İki Göbek Hamamı\'nın kubbesindeki yaklaşık 150 metrekare kurşun kaplama, geçen 8 Ekim\'de sökülerek çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1 hafta içerisinde hamamın kurşun levhalarını üç kez çalan hırsızların peşine düştü. Ekipler hırsızları yakalamak için hamamın yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, kurşun levhaları sökerek kamyonete yükleyip kaçan 40 yaşındaki A.S. ve 50 yaşındaki S.K.\'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kurşun levhaları sattıklarını söyleyen A.S. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.