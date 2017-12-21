(Görüntülü Haber) Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon (1)
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan baskında, 13 şüpheli gözaltına alındı
21 Aralık 2017 15:51
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan baskında, 13 şüpheli gözaltına alındı. 26 bin 456 adet tarih eser ele geçirilen operasyonun en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.
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