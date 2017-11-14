(Görüntülü Haber) Taraftarların attığı parke taşı, emniyet amirinin başını teğet geçti

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Hopa ilçesinde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta oynanan ve olaylı geçen Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası taraftar grubu içerisinden atılan parke taşı, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal\'ın başını teğet geçti. O anlar, kameraya anbean yansıdı. Hopa İlçe Stadı\'nda geçen pazar günü oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz ile Hopa Belediye Başkan Vekili İsmail Uzun\'un da izlediği karşılaşmada Hopaspor, rakibini 49\'uncu dakikada Barış ile 90\'ıncı dakikada Esosa Priestley\'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olay çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar, stat dışına çıkarıldığı sırada, taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 8 taraftar, yaralanırken, otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar, polis eşliğinde il dışına çıkarıldı. Stat dışında çıkan olaylarda, taraftar grubunun bulunduğu alandan atılan bir parke taşı, o sırada alınan güvenlik önlemlerini incelemek için çevrede bulunan Hopa İlçe Emniyet Amiri Erdal\'ın başını teğet geçti. Parke taşının, Erdal\'ın başına çok yakın bir yerden geçtiği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından kamerayla kaydedildi. Hangi taraftar grubunca atıldığı henüz belirlenemeyen parke taşının emniyet amiri Erdal\'ın başını teğet geçtiği anlar, kameraya yansıdı. Olayları yatıştırmak için çaba sarf eden Erdal, atılan parke taşının başına isabet etmemesinden saniyelerle kurtuldu. \'FUTBOL, DOSTLUK, KARDEŞLİKTİR\' Hopaspor Kulübü Basın Sözcüsü Alişan Topaloğlu, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın kabul edilemez olduğunu söyleyen Topaloğlu, \"Biz Artvin Hopaspor kulübü olarak misafir takımlarımızın konaklamasından uğurlamasına en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba harcıyoruz. 2-3 kendini bilmez taraftarın yapmış olduğu taşkınlığı Hopaspor kulübüne mal edilmesini kabul etmiyoruz. Biz futbolun dost ve kardeşçe geçmesini istiyoruz. Fakat gelen taraftar grubu sanki müsabakayı izlemeye değil Hopa haklıyla çatışmaya gelmiş gibi davrandı. Futbol, dostluk, kardeşliktir Kelkit Hürriyetspor da bizim kardeş kulübümüzdür. Bu yaşananlar iki kulübün kardeşliğini bozamaz\" diye konuştu.