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(Görüntülü Haber) Tarabya'da çöken yol onarılıp trafiğe açıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SARIYER Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı

26 Ocak 2018 09:05

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SARIYER Tarabya Sahili\'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan yol araç geçişine açıldı. 

Sarıyer Tarabya Sahili\'nde sabah saatlerinde Kalender Orduevi\'nin önündeki yolun altında bulunan su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana gelmiş, Tarabya- Yeniköy arası trafik polislerince araç geçişine çift yönlü kapatılmıştı. Olayın meydana geldiği yerde İSKİ ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışma sonrası patlayan su borusu onarıldı. Çalışmalar sonucuda yolun çöken kısmı asfaltlama çalışması yapılarak kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yol, çalışmaların gece saat 04.00 sıralarında bitmesi sonucu çift yönlü olarak araç geçişine açıldı. 

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