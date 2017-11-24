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(Görüntülü Haber) Tanınmamak için kask takan motosiklet hırsızları yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 6 motosikleti çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı

24 Kasım 2017 18:52

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da 6 motosikleti çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızlıklarda şüphelilerin, kimliklerini gizlemek için kask taktıkları görüldü. Efeler ilçesinde 5, Köşk ilçesinde ise 1 motosiklet, bu ay içinde farklı zamanlarda çalındı. Motosiklet sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini gizlemek için kask taktığını gördü. Görüntüleri en ince ayrıntısına kadar izleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu, kasklı hırsızlardan R.C. (19) Nazilli\'de, T.T. ise (18) Kuyucak\'ta yakalandı. Köşk\'te çalınan motosiklet Efeler\'de, Efeler\'de çalınan motosiklet ise Nazilli\'de bulundu. Diğer motosikletlere ise ulaşılamadı. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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