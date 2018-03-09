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(Görüntülü Haber) Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ne aynı arızadan ikinci kez gelen sürücü, kendisine "Şimdilik işim var, daha sonra" diyen tamirciye sinirlenip, otomobilini yaktı

09 Mart 2018 18:09

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi\'ne aynı arızadan ikinci kez gelen sürücü, kendisine \"Şimdilik işim var, daha sonra\" diyen tamirciye sinirlenip, otomobilini yaktı. Manisa’da oturan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önceki gün, İzmir\'in Torbalı ilçesine gelerek, arızalanan otomobilini sanayi sitesinde tamir ettirdi. Sürücünün Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi\'nden aynı gün teslim aldığı araç, 2 gün sonra yine arızalandı. Aynı arızadan tamirciye tekrar giden sürücü, iddiaya göre, \"Şimdilik işim var, daha sonra\" yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenen sürücü, otomobilini ateşe verdi. Araç, alev alırken, çevredekiler de şaşkınlıkla izleyip, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

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