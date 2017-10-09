(Görüntülü Haber) Tamir ettikleri asansörle duvar arasına sıkıştılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 24 yaşındaki Serkan Karabacak ve 17 yaşındaki Emirhan Hakikat, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu kabin ve duvar arasında sıkışarak yaralandı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 954 Sokak\'taki Özen Kent Sitesi C Blok\'ta meydana geldi. Teknik servis elemanları Serkan Karabacak ve Emirhan Hakikat, bloğa ait asansörün kabin bakımını yaptı. Zemin kata inen Karabacak ile Hakikat, bakıma burada devam ettikleri sırada birinci kattaki kabin hızla düştü. Kaçmaya çalışırken kabin ile duvar arasında sıkışan Emirhan Hakikat bulunduğu yerden kendi imkânıyla çıkarken, Serkan Karabacak ise sıkışıp kaldı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken haber verilmesi üzerine Serkan Karabacak\'ın ağabeyi Gökhan Karabacak da olay yerine geldi. Serkan Karabacak, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alınan iki teknisyenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kurtarma çalışmalarını izleyen Gökhan Karabacak, kardeşinin kendisini arayarak kazayı haber verdiğini belirterek, \"Asansörün altında kaldığını öğrenince çok merak ettim. Hemen gelip görmek istedim. İyi olduğu görünce sevindim\" dedi.

