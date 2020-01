(Görüntülü Haber) Tamince: 2017 moral oldu, 2018 iyi gözüküyor (1)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- RIXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, turizmde 2016 sonrası 2017\'de ciddi toparlanma ve büyük moral oluştuğunu, gelen rezervasyon satışları ve potansiyelle 2018\'in iyi gözüktüğünü söyledi. Abu Dabi\'de gelecek yıl çok ses getirecek bir tesis açacaklarını belirten Tamince, İstanbul\'da da yeni yatırımları olacağını açıkladı. Türk turizminin deneyimli isimlerinden Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 2016 yılı sonrası 2017\'deki turizmi ve 2018 öngörülerini değerlendirdi. Antalya turizminde 2015\'le beraber bir yavaşlama başladığını belirten Fettah Tamince, 2015 yılı Kasım ayında Rus uçağı ile başlayan talihsizliklerin Antalya turizmini, 2016\'daki terör ve hain darbe girişimiyle beraber çok büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Dünyanın başka ülkelerinde de iş yaptıklarını, bu olaylar dünyanın başka bir yerinde görülmesi halinde çok daha büyük sıkıntılar oluşturacağı tahmininde bulunan Tamince, Antalya\'nın 2016\'yı her şeye rağmen çok büyük yaralar almadan atlatabildiğini kaydetti. Tamince, “Bu da Antalya turizminin ne kadar güçlü, dayanıklı, tecrübeli olduğunu gösteriyor\" dedi. \"2017 ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU\" Bu yıl ciddi bir toparlanma olduğunu ifade eden Tamince, özellikle Rusya\'nın büyüyerek geri gelmesinin çok büyük moral oluşturduğunu ve Antalya turizmi için büyük bir artı değer getirdiğini açıkladı. Avrupa pazarındaki sıkıntılara rağmen 2017\'nin 2016 ile kıyaslanmayacak derecede iyi olduğunu vurgulayan Tamince, “Ama 2014\'de miyiz, 2013\'de miyiz, değiliz elbet. 2000\'li yıllardan itibaren çok büyük bir büyüme ivmesiyle turizm devam ediyordu Antalya ve Türkiye\'de. 2015\'le beraber bir yavaşlama sürecine girdik. 2017\'de 2000\'li yılların başında hedeflediğimiz planların elbette gerisinde kaldık ama 2016\'ya göre iyi bir yıl yaşadık\" dedi. \"İYİ BİR 2018 GÖZÜKÜYOR\" Önümüzdeki 2018\'e ilişkin beklentilerini de açıklayan Fettah Tamince, Türk turizminin potansiyeline, Türkiye\'ye, Antalya\'ya ciddi anlamda inanan ve buna yatırım yapan bir grup olduklarını vurguladı. Kişi olarak da bu potansiyele son derece inanan ve gören biri olduğunu dile getiren Tamince, “Dolayısıyla şu anda aldığımız olumlu tepkiler, gelen satışlar, sahip olduğumuz potansiyel iyi bir 2018 gösteriyor bize. İnşallah beklenmedik bir şey olmaz, gerçekleşmez. Biz de 2018\'de yine 2000\'li yılların başında sahip olduğumuz büyüme temposuna tekrar kavuşmuş oluruz\" diye konuştu. SON 3 YIL CİDDİ TECRÜBE KAZANDIRDI Geçen 2015, 2016 ve 2017\'nin sektöre ciddi tecrübeler kazandırdığına değinen Fettah Tamince, şunları anlattı: “İşimizi daha sıkı tutuyoruz, misafirimize daha fazla eğiliyoruz. Çalışanlarımızı daha iyi eğitiyoruz. Dolayısıyla 2018\'i daha dinamik, daha başarılı geçirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elbette ülke, turizm yatırımcıları ve Antalya şehri olarak daha fazla kendimizi anlatma, tanıtmaya, dünyada ulaşılmamış noktalara daha çok ulaşmaya, Türkiye\'yi aslında çok büyük turizm destinasyonu olarak bilmeyen, Antalya\'yı tanımayan ama ciddi potansiyel olan kaynak pazarlara gitmeye, pazarlarımızı çeşitlendirmeye de gayret göstermeliyiz.\" 2018 ÖNGÖRÜSÜ ANTALYA İÇİN 13-14 MİLYON Yaklaşan 2018 için Antalya\'nın turist ve tatilcilerle beraber 13- 14 milyonu yakalayabilmesi, Türkiye\'nin de tekrar 30- 35 milyona doğru gidebilmesi gerektiğini söyleyen Fettah Tamince, şöyle dedi: “Potansiyel, imkan var. Bunları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ama bir şeyi göz ardı etmemek, unutmamak lazım. Sayıdan çok kaliteye, kişi başı harcamaya yönelmemiz lazım. Neticede çok güzel tesislerimiz, müthiş bir doğamız var. Bunları da çok düşük fiyatlara vermemek lazım. Ben hep şunu iddia ediyorum; turizmi sadece kişi sayısına bağlı yapmamak lazım. Doğrusu bunun ekonomik verimliliğine bakmak gerekiyor. 14 milyon mu iyi, 12 milyon mu, bunu masaya çok iyi yatırmak lazım.\" \"YENİ YATAĞA İHTİYAÇ YOK\" Turizm yatırımları açısından yeni yatağa çok ciddi ihtiyaç duyulmadığını da belirten Tamince, mevcudun doluluğunun sağlanması gerektiğini anlattı. Tamince, “Ne Rixos\'un Türkiye\'de çok büyümeye ihtiyacı, ne de sektörün yeni oda, yatağa ihtiyacı var. Elbette eskiyen, demode olan tesislerimizi yenilemeliyiz. Ona göre yatırım yapıyoruz, sektör de yapmalıdır. Ama mevcut kapasitemizi daha doğru kullanmak, kapasite kullanım oranımızı nasıl artırırız gayreti içinde olmalıyız. Bence otel dışında turizmi çeşitlendirecek mevcut otel ve yatağı daha verimli kullanmak için gerekli yatırımlar neyse onlara yoğunlaşmamız lazım\" dedi. \"SEZONU 1 AY DAHA UZATABİLİR MİYİZ?\" Çok büyük bir park yaparak, ciddi anlamda çeşitliliğe katkı sağlamaya gayret ettiklerine dikkati çeken Fettah Tamince, tek başına bunun yetmeyeceğini, ülkenin bunu makro anlamda da planlaması gerektiğini bildirirken, \"Benim iddia ettiğim şu: Deniz suyu sıcaklığına göre turizm yapıyoruz. Antalya gibi aslında 365 gün turizm yapabilecek bir kent bile 4- 5 ay dolu dolu turizm yapabiliyor. Diğer ayların hepsi yatırımcı için sıkıntılı aylar. Bunlardan kurtulabilmemiz için farklı çeşitlendirmelere gitmemiz lazım. Antalya\'daki sezonu 1 ay uzatabildiğimiz an hem yatırımcı ciddi geri dönüşler alacak, hem ülkeye gelen misafirin getirdiği katkı çok büyük olacak. Bizim bunlara çalışmamız, kafa yormamız lazım\" diye konuştu. 2018 İÇİN AVRUPA\'DAN CİDDİ REZERVASYON GELİYOR Avrupa pazarı açısından 2017\'nin sıkıntılı geçtiğini, 2018 için ciddi sinyaller aldıklarını anlatan Fettah Tamince, şunları kaydetti: \"Ciddi rezervasyonlar geliyor. Sektör bunun çok farkında. Avrupa pazarının geri gelmeyeceğiyle ilgili endişem yok. Gelmeye başladı. 2018\'de ciddi bir toparlanma olacak ve 2019\'da da devam eder bu. Benim anlatmaya çalıştığım sadece Avrupa pazarı değil, Çin pazarını da ciddi anlamda hedefe koymamız lazım. Çünkü Çin pazarı turizm sektörü için dünyada en önemli oyunculardan biri olacak. Avrupa\'da da en önemli oyunculardan biri olacak. Biz de Avrupa\'nın bir parçasıyız. Dolayısıyla buna ciddi anlamda yoğunluk göstermemiz lazım.\" YENİ PAZARLARA İŞARET ETTİ Çin pazarının yanı sıra Uzakdoğu, Asya Pasifik, Afrika, Hindistan gibi pazarlara eğilmek gerektiğine işaret eden Tamince, şu değerlendirmeyi yaptı: \"Ülkemizde her türlü turist, misafiri memnun edecek, dolu dolu deneyimle geri gönderebilecek ürünlerimiz var. Potansiyel, tarihimiz, kültürümüz, doğal zenginliklerimiz, çok iyi tesislerimiz var. Ama bunların hepsinin ötesinde biz gururla Rixos olarak, bunu dünyanın her yerinde de çok rahat söylüyoruz, Türk misafirperverliği var. Canıyla, gönlüyle, gelen misafire hizmet etmeye çalışan bir yapımız var. Bunu işin başındaki patrondan bütün diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımıza kadar hissediyoruz. Gelen misafir de bunu hissediyor, biz de hissediyoruz.\" ABU DABİ VE İSTANBUL\'DA YENİ YATIRIMLAR Rixos Grubu\'nun yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Fettah Tamince, Rixos\'un önemli bir marka ve çok ciddi yatırımları olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Her şey dahil çok önemli bir ürün. Onu da büyüterek, çeşitlendirerek devam ettiriyoruz. The Land of Legends de önemli bir park. Kültüre, denize gelenlerin dışında insanları farklı bir sebeple de buraya getirmek için önemli bir yapı taşı. Biz daha farklı bir şey yapmanın eğiliminde değiliz. Bunlar zaten çok büyük işler. Bunları daha iyi yapma, büyüterek geliştirmenin peşindeyiz. Rixos\'u dünyada da büyütüyoruz. Dubai\'de yeni bir tesis açtık. Gelecek sene Abu Dabi\'de dünyada çok ses getirecek bir tesis açacağız. İstanbul\'da çok önemli yatırımlarımız var. Yine dünyada pazarlayabileceğimiz ürünler geliştiriyoruz. Dolayısıyla biz büyümeye devam ediyoruz.\"