(Görüntülü Haber) Tamamlanan Orhangazi Belediyespor Stadı havadan görüntülendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) Orhangazi Belediyespor\'u maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu tepeden tırnağa yenilenirken, son çalışmalar da sonuçlandırıldı. TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor\'un maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu\'nda zemin drenaj çalışmaları, çevre çitleri, çim zeminin yenilenmesi çalışmalarının tamamlanıp hizmete girmesinden sonra zemin çevresindeki tartan pistte de çalışmalar sonuçlandırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhangazi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında zemin çevresindeki tartan pist suni çim olarak kaplandı. Orhangazi İlçe Stadyumu havadan da görüntülenirken, zeminin iyi durumu dikkat çekti. Maç günü dışındaki zamanlarda da vatandaşların yürüyüş ve spor yapmalarına da olanak sağlayacak.