(Görüntülü Haber) Talat Özkarslı kapalı spor salonu açıldı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, milli takım ve Galatasaray eski futbolcusu Talat Özkarslı\'nın adının verildiği kapalı spor salonu, düzenlenen törenle açıldı. Şehreküstü Mahallesi\'nde yaptırılan spor salonunun açılış törenine; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı ve çok sayıda davetli katıldı. Törende sağlık problemleri yüzünden konuşmakta zorluk çeken Talat Özkarslı, isminin kapalı spor salonuna verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti. Fatma Şahin ise spor salonlarının özellikle gençler için çok önemli olduğunu söyledi. Kentte spor alt yapısını geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şahin şunları dedi Talat ağabeyimizin adını verdiğimiz bu eserimiz, aslında eserden daha önemlisi Talat ağabeyimizin adını vermemiz ve bugün yanımızda olması. Bu binalar çok yapılır ama Talat ağabey gibi bu güzel geçmişse sahip olup şehrimizi onurla, gururla 40 defa milli formayla temsil eden adam kolay yetişmiyor. Spor gençlerimiz için çok önemli. Bedensel gelişimleri, fikri, zihni, maddi, manevi gelişmeleri için çok önemli. Bedensel gelişimleri ile beraber yeni sosyal uyum oluşuyor. Arkadaşlıklar kuruluyor, yeteneğini keşfediyor. Hangi alanda başarılı Baskette mi Voleybolda mı Karatede mi Hangisinde kendisini yetiştirmesi gerekiyor Bu genetik miras kendisini nereye götürecek Bu alanda baktığınız zaman, bir araya geliyorlar, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Kendi özgüveni gelişiyor. Bu yüzden her alan için özellikle bugün sorun olarak konuştuğumuz uyuşturucu, şiddet, hastalık her türlü sonucun koruyucu, önleyici tedbirine dönüyorsun eğitim ve spor yatıyor. Vali Yerlikaya da, Özkarslı\'nın ender yetişen spor adamları arasında yer aldığını ve Talat Özkarslı adının yeni yapılması planlanan spor lisesine verilmesini sağlayacaklarını söyledi. Yerlikaya, Talat ağabeyimizden bahsetmemiz lazım. Onunla ilgili kin ne cümle kuruyorsa gerçeğini ifade etmekten eksik kalıyor. Bizim onun ismini bir spor salonuna koymamız güzel bir nokta ama Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bize gönderdiği bir kaynak var. Çok büyük spor lisesi kompleksi ihalesine çıkıyoruz bu ay sonunda. Eğer sizler güçlü alkışlarınızla bunu desteklerseniz, her 50 yılda bir Talat ağabey değil, her yıl içimizden bir Talat Özkarslı yetiştirebilecek spor lisesine onun adını verelim diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, Özkarslı\'ya milli takım forması hediye etti. Program açılışın yapılmasıyla son buldu.