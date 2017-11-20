(Görüntülü Haber) Taksim'de sağanak yağmur; Beyoğlu Öğretmenevi'nin çatısının bir bölümü uçtu

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA İstanbul\'un üzerinde dolaşan siyah bulutlarla birlikte yer yer sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim\'de sağanak yağmur meydandakilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarla birlikte Beyoğlu Öğretmenevi\'nin çatısının bir bölümü uçtu. Meteoroloji\'nin uyardığı yağmur İstanbul\'da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Beyoğlu Öğretmenevi çatısının bir bölümü yola uçtu. Çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yağmur ve rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı\'nda da yürüyenler de zor anlar yaşadı.