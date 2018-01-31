(Görüntülü Haber) Taksiciden örnek davranış

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, taksici Ramazan Bilgin, \'Zeytin Dalı\' harekatının ardından şehit yakını ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı alarak, aracının arka camına \'Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz. Onlar ücreti peşin ödedi\' yazdırdı. Düzce Adliyesi önünde bulunan Adliye Taksi durağında taksicilik yapan Ramazan Bilgin, \'Zeytin Dalı\' harekatının ardından şehit aileleri ve gazileri ücretsiz taşıma kararı aldı. Ramazan Bilgin taksisinin arka camına, \'Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz. Onlar ücreti peşin ödedi\' yazdırdı. Ramazan Bilgin, Mehmetçiğimiz Afrin\'de operasyonda. Terör örgütünü temizlemek için operasyon yapıyorlar. Onların ailelerine, yakınlarına destek olmak için böyle bir şey yaptık. İnşallah daha iyilerini yaparız. Şimdilik elimizden gelen bu oldu dedi.