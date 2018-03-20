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(Görüntülü Haber) Taksici cinayeti şüphelisi, 20 yıl sonra huzurevinde yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 20 yıl önce taksi şoförü Aziz Arıcı'yı (45) bıçakla öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen Mustafa Kiraz (69), cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala Balıkesir'in Edremit ilçesindeki huzurevin

20 Mart 2018 18:39

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 20 yıl önce taksi şoförü Aziz Arıcı\'yı (45) bıçakla öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen Mustafa Kiraz (69), cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala Balıkesir\'in Edremit ilçesindeki huzurevinde gözaltına alındı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mustafa Kiraz, tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 25 Mart 1998 tarihinde taksi şoförü Aziz Arıcı\'nın bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasp edilmesine ilişkin soruşturma dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, Arıcı\'nın gasp edilen otomobilinin 1999 yılında sahte plaka takılarak birkaç kişi tarafından alınıp satıldığını, o dönem bu kişilerin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirledi. Aracı ilk satın alan S.E.\'ye ulaşan polis, otomobilin \'Edremitli Mustafa\' diye tanınan kişi tarafından satıldığını tespit etti. Polis ekipleri, Balıkesir\'in Edremit ilçesindeki \'Mustafa\' adlı kişileri incelemeye başladı. İlçede, S.E.\'nin verdiği eşkale uyan Mustafa adlı 3 kişinin bulunduğunu belirleyen polis, şüphelilerden Mustafa Kiraz\'ın \'silahlı gasp\', \'tehdit\' ve \'hırsızlık\'tan poliste kaydı olduğunu belirledi. HUZUREVİNDE GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri, Mustafa Kiraz\'ı, 8 gün önce Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde gözaltına aldı. Antalya\'ya getirilen Mustafa Kiraz ifadesinde, \"Döşemealtı\'nda yanımda bulunan Veysel Arman ve Mahmut adlı kişiyle taksici Arıcı\'nın otomobilini almak için pazarlık yapmıştık. Öldürme olayına karışmadım\" dedi. Veysel Arman\'ın 1999 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirleyen polis, soyadı belirlenemeyen Mahmut adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala yakalanan Mustafa Kiraz, polisteki ifadesinin ardından dün çıkarıldığı hakimlik tarafından \'kasten insan öldürmek\' ve \'gasp\' suçlamalarıyla tutuklandı.

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