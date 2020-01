(Görüntülü Haber) Taksi takla attı 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde ticari taksinin takla atatarak karşı şeride geçtiği kazada sürücü Ahmet Can Üner (19) ağır yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında D400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa\'dan Alanya istikametine giden Ahmet Can Üner yönetimindeki 07 UF 114 plakalı ticari taksi iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen taksi yan yatarak yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada araçta yalnız olan Ahmet Can Üner ağır yaralandı. Kafasından ve belinden darbe alan Üner\'e, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Üner ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan incelemenin ardından taksi olay yerinden kaldırıldı.