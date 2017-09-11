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(Görüntülü Haber) Taksi dolmuşçulardan güzergah eylemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya koyulan Karşıyaka tramvayı projesiyle hatları iptal edilen ve yeni güzergahta çalışmaya başlayan taksi dolmuş hat sahipleri, eylem yaparak güzergahlarının yeniden düzenlenmesini

11 Eylül 2017 23:44

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya koyulan Karşıyaka tramvayı projesiyle hatları iptal edilen ve yeni güzergahta çalışmaya başlayan taksi dolmuş hat sahipleri, eylem yaparak güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi.

Karşıyaka Öğretmen Lokali önünden toplanan taksi dolmuş sahipleri Karşıyaka tramvayının 90 dakika içinde ücretsiz aktarmalı sisteme dahil olmasıyla hatlarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Proje nedeniyle Karşıyaka- Mavişehir hattı iptal edilmesi ardından kendilerine verilen yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirten taksi dolmuş sahipleri Mavişehir\'den Karşıyaka İskele\'ye kadar konvoy yaptı. Konvoy sonunda toplananlar da alkışlarla taksi dolmuş esnafına destek verdi. Taksi dolmuş sahipleri adına açıklama yapan durak başkanı Ersin Biran, yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Tramvay projesi sebebiyle, sadece tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizlere yaklaşık 60 senedir hizmet veren ilçemizin sembolü taksi dolmuş hattımız Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Yeni güzergahımız ise Bostanlı Hakim Evleri\'nden Eski Devlet Hastanesi arasına verilmiştir. Bu hattın sizlere ve bizlere de hiçbir faydası olmadığı gibi bizlerin mağduriyeti söz konusudur. Bu anlamsız düzenlemenin tek cevabı; \'Ben yaptım oldu \'mantığıdır. Belediye yatırım yakarken kimseye sormak zorunda değildir. Burada belirlenen güzergah hiçbir Karşıyakalı\'ya sorulmadan teknik olarak  incelenmemiş, sırf tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizler ve bizler kurban edilmişizdir. Hattımızın tam anlamıyla geçerli bir neden olmadan başka bir güzergaha gönderilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Bu durumda hukuki yollara başvurmamız kaçınılmaz olacaktır.\"

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