(Görüntülü Haber) Taklit mücevher, kol saati ve gözlük operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye\'ye kol saati, gözlük ve taklit mücevher sokulduğunu belirledi. Bunun üzerine, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece\'de bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Depoda koliler halinde piyasa değeri 200 bin lira olan, 451 kilo taklit mücevher, 6 bin kol saati ve 5 bin markasız gözlük ele geçirdi. Polis ekipleri işyeri sahibi ve kaçak eşyaları getiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor.