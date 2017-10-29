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(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Volkan Sarıçam öldü

29 Ekim 2017 00:33

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Volkan Sarıçam öldü.

Kaza, Saray İlçesi Kurtdere Mahallesi yolunda meydana geldi. Volkan Sarıçam yönetimindeki 34 ZE 1469 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü koltuğunda sıkışan Sarıcam yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Volkan Sarıçam, ambulansla Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Sarıçam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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