(Görüntülü Haber) Takla atan otomobil karşı yönden gelen araca çarptı: 3 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta otomobilin takla atarak karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında Sivas Erzincan çevre yolu, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu yakınlarında meydana geldi. 25 yaşındaki Feyzullah Ceylan yönetimindeki 06 FTP 44 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjden karşı şeride geçti. Bu sırada takla atan araç karşı yönden gelen ve Bayburt iline giden 33 yaşındaki Oğuzhan Okutmuş yönetimindeki 69 AP 888 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Feyzullah Ceylan ve 26 yaşındaki Hüseyin Kangal ile diğer aracın sürücüsü Oğuzhan Okutmuş yaralandı. Yaralılardan Feyzullah Ceylan ve Hüseyin Kangal ambulansla kaldırıldıkları Numune Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Hafif yaralı olan diğer araç sürücüsü Oğuzhan Okutmuş ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.