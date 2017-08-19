(Görüntülü Haber) Takla atan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Motosiklet sürücüsü Emre S\'nin kanlar içinde cep telefonu ile yakınlarıyla mesajlaşması dikkat çekti. Kaza, Alaplı-Ereğli karayolunda meydana geldi. Ereğli\'den Alaplı yönüne giden 19 yaşındaki Emre S. yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre TIR\'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan motosiklet, taklalar attı. Kazada, sürücü Emre S. ile yanındaki kardeşi 17 yaşındaki C.S. yaralandı. İki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan Emre S.\'nin ambulansa bindirilirken cep telefonuyla yakınları ile mesajlaşması dikkat çekti. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Tescilsiz olduğu belirtilen motosikletin sürücü Emre S.\'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle daha önce de 2 bin 200 lira pare cezası kesildiği belirtildi.