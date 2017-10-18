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(Görüntülü Haber) Takla atan araç alev alarak yanmaya başladı

Esat TAŞTEKİN ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'dan Şanlıurfa yönüne gitmekte olan ve Süleyman Kaya'nın kullandığı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle takla atarak, yol kenarında yanmaya başladı

18 Ekim 2017 15:35

Esat TAŞTEKİN ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'dan Şanlıurfa yönüne gitmekte olan ve Süleyman Kaya\'nın kullandığı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle takla atarak, yol kenarında yanmaya başladı. Olayda, araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Sabah erken saatlerde Süleyman Kaya yönetimindeki 21 FA 740 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametine giderken, Ergani İlçesi\'ne bağlı Demirli Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple takla atarak yol kenarına devrildi. Devrilme ile birlikte alev alan otomibil yanmaya başladı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi, yoldan geçen araç sürücü ve yolcuları tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine sevkedilen ambulanslarla alınan Süleyman Kaya, Hatun Polat, Mehmet Akyüz, Safiye Kaya ve Sabriye Yardımcı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hatun Polat\'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olay bölgesine sevkedilen itfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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