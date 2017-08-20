(Görüntülü Haber) Takı kavgasında 1 kişi bıçaklandı (YENİDEN)

Özgür EREN- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE, Sadabat Evlendirme Dairesinde gelin ile damadın yakınları takı yüzünden kavga etti. Çıkan kavgada gelinin kuzeni bıçaklandı.



Olay Kağıthane Belediyesi Evlendirme Dairesi Sadabah Nikah Dairesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Gelin ve damat çifti nikah dairesine yakınları ile birlikte geldi. Nikahları kıyılan çift daha sonra takı merasimine geçti. iddiaya göre takılar takıldıktan sonra gelinin annesi kızının ve damadının üzerindeki takıları fotoğraf çekileceği için çıkartarak çantasına koydu. Damadın annesi bu duruma tepki göstererek dünürüyle tartıştı. Tartışma büyüdü. Akrabaların da dahil olduğu tartışma dışarıda da devam etti. Kavgaya dönüşen tartışmaya gelinin kuzeni İbrahim Ateş de dahil oldu. Kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi İbrahim Ateş\'e bıçak ile saldırdı. Bacağından yaralanan Ateş olduğu yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından yaya olarak olay yerinde kaçtı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Ateş\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ateş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İsmail Ateş\'in bıçaklandığını gören yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Evlendirme dairesinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.