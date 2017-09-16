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(Görüntülü Haber) Tahrip edilen Atatürk Anıtı, onarılarak yerine konuldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir İlçesi Şeyh Said Meydanı'nda sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilen Atatürk Anıtı'nın onarımı tamamlanarak bu akşam saatlerinde eski yerine yerine monte edildi

16 Eylül 2017 23:11

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir İlçesi Şeyh Said Meydanı\'nda sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilen Atatürk Anıtı\'nın onarımı tamamlanarak bu akşam saatlerinde eski yerine yerine monte edildi. Yenişehir İlçesi\'ndeki Şeyh Said Meydanı\'ndaki Atatürk ve yanındaki 2 çocuğun tasvir edildiği anıt 19 Ağustos tarihinde çekiçli saldırıya uğradı. Anıtın sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilmesi ardından polis saldırıyı 30 yaşındaki İbrahim Yeşil\'in yaptığını belirledi. Yakalanan Yeşil, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tahrip edilen Atatürk Anıtı ise onarım için yerinden kaldırıldı. Onarım tamamlanan Atatürk Anıtı, bugün çekici ile Şeyh Sait Meydanı\'na getirilerek yine aynı noktaya aynı yerine monte edildi. Bazı kişiler anıtın yerine monte edildiğini görünce bunu cep telefonları ile görüntüledi.

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