(Görüntülü Haber) 'Tacizci' olduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir sokak satıcısının ürünlerine bakan genç kızın etek altı görüntülerini kamerayla çektiği iddia edilen adı açıklanmayan genç, durumu fark edenler tarafından dövüldü. Gencin linç edilmesini araya girenlerandaşlar ve polis önledi. Gencin dövüldüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay geçen çarşamba akşamı Muratpaşa İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Antalya’ya dedelerinin yanına tatile gelen iki kız kardeş, Üçkapılar karşısındaki Karakaş Camii önünde engelli bir kadın takıcıdan ürün bakmak için durdu. Bu sırada kızlardan biri yanlarındaki kişinin, ablasının mini eteğinin altından kamerayla görüntü almaya çalıştığını iddia ederek bağırmaya başladı. Panikleyen genç, elinde siyah bir çanta ve kamerayla kaçmaya başladı. Ayakkabısının teki ayağından fırlayan genç bir vatandaşın çelme takmasıyla olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride yere düşürüldü. Olaya şahit olan ve durumu öğrenen esnaf ve vatandaş, şüpheliye yumruk atıp darp etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise gencin önüne geçerek engellemeye çalıştı. Bu arada olay yerine polis çağrıldı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, şikayetçi kız kardeşlerle birlikte polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, D. adlı kızı çok beğendiğini, kamerasında sim kart olmadığı için cep telefonuyla görüntü çekmeye çalıştığını, ancak yanındaki kızın durumu fark edip kendisine vurması ve bağırması üzerine kaçtığını, kamerayı rögara atmak istediğini ancak sığmadığı için atamadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan ve daha önce suç kaldı bulunmayan şüphelinin, kamera, cep telefonu ve sim kartının inceleneceği belirtildi.