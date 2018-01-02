T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tacizci diye dövülen gençten suç duyurusu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde geçen pazar, 'tacizci' denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından linç edilmek istenen ve polis tarafından kurtarılıp, gözaltına alınan Ü

02 Ocak 2018 22:30

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde geçen pazar, \'tacizci\' denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından linç edilmek istenen ve polis tarafından kurtarılıp, gözaltına alınan Ü.Ö. (30), serbest kaldı. Ü.Ö., kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akyazı\'da geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ü.Ö. çarşıda yürürken kendisini tacizci sanan bazı kişilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 30 kişi tarafından dövüldü. Linç girişimine uğrayan Ü.Ö., güçlükle bir pasaja sığınırken, kendisine yardım eden vatandaşlarca çağrılan polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ü.Ö., Akyazı Devlet Hastanesi\'ne giderek darp raporu aldı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ü.Ö., daha sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı anlatan Ü.Ö., \"Yolcu minibüsünden indim ve çarşı merkezinde yürümeye başladım. Bir anda yaklaşık 30 kişilik bir grup üzerime gelmeye başladı. \'Bu tecavüzcü\' diyerek bana saldırmaya başladılar. Bunu duyan esnaf ve vatandaşların bir kısmı da onlara inanarak bana saldırdı. \'Ben yapmadım\' dedim ama inandıramadım. Bir pasaja sığındım, burada beni duyarlı vatandaşlar kurtardı ve polise teslim ettiler. Duyarlı vatandaşlardan Allah razı olsun, onlar sayesinde ölümden kurtuldum. Beni linç etmek isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağım. Ben söylendiği gibi biri değilim\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alaattin ONURAKYAZI Sakarya DHA SAKARYA AkyazıAkyazıLinçPolisAkyazı Devlet HastanesiAldığıAkyazı Cumhuriyet BaşsavcılığıOlayıBirBunuDuyarlıAllahBeniBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24