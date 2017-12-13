(Görüntülü Haber) Tabancayla intihar etti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, bunalıma girdiği iddia edilen Mustafa Ö., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, merkez Kocasinan ilçesi Çankaya Caddesi Çankaya İşhanının 1\'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen kitapçı Mustafa Ö., tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Silah duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ö.\'nün cansız bedeni ile karşılaştı.



Mustafa Ö.\'nün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.