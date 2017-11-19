(Görüntülü Haber) Tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, eğlence mekanlarının olduğu bölgede silahla havaya ateş eden Y.U., polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Manavgat\'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi\'ndeki bir kafenin karşısında tabancayla havaya ateş edildi. Olay yerine yakın olan polis devriyesinin geldiğini gören şüpheli yakındaki bir kafeye girdi. Polis, şüpheli Y.U.\'yu kafeden çıkararak gözaltına almak isterken bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine biber gazı kullandı. Bu sırada meydana gelen karışıklıktan faydalanan şüpheli Y.U., Manavgat Irmağı\'na doğru kaçtı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda devriye ekibi yönlendirildi. Ekipler ırmak kenarında yaptığı araştırmada şüpheli Y.U.\'yu yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli Y.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.