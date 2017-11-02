(Görüntülü Haber) Tabancalı fotoğrafı paylaştıktan sonra otomobilinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde 43 yaşındaki Hakan Şahin, iş arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubuna başına tabanca dayadığı ve \'Yolun sonuna geldik\' yazdığı fotoğrafını paylaştıktan sonra otomobilinde ölü bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler Bölümü\'nde çalışan Hakan Şahin, sabah saatlerinde otomobiliyle Sugözü Mahallesi Tepe mevkiine gitti. Aracını park eden Hakan Şahin, iddiaya göre kafasına silah dayayıp çektiği fotoğrafı iş arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubuna attı. Hakan Şahin fotoğrafın altına, \"Artık yolun sonuna geldik. Bunun sorumlusu S.Y., S.A. ve A.Y. Bu yerde arkası olan kullandı. Kullansın bakalım. Umarım gereken yerler duyar. Son olarak kimse cenazeye gelmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın S. hanım\" yazdı. OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda oturan Hakan Şahin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede Hakan Şahin\'in başında bir mermi yarası bulunduğu, tabancanın da hemen yanında olduğunu tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Hakan Şahin\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.