(Görüntülü Haber) Suzuki'den Cumhuriyeti'nin 94'üncü yılına özel yarış

İSTANBUL, (DHA) - SUZUKİ Jimmy Club ve Samuray Team Turkey kulüpleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'na özel yarış düzenledi. Kemerburgaz\'da düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 araç katılırken, etkinlik sonunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, Cumhuriyet konvoyu oluşturuldu.





\"GENİŞ BİR AİLEYİZ, BİR ARADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ\"





Etkinliğe katılan Suzuki Türkiye Satış Müdürü Bahadır Dinçer, \"Bugün Suzuki Jimmy Club ve Samuray Team Turkey kulüplerinin Cumhuriyet Bayramı\'na özel organizasyonu var. Biz de Suzuki markası ve ASAL bayisi olarak etkinliğe destek vermek için buradayız, hep beraber etkinliğin tadını çıkarıyoruz. Çok geniş bir katılımlı etkinlik, Türkiye\'nin farklı illerinden gelen kulüp üyeleri var. Aramıza yeni katılanlar da mevcut, çok geniş bir aile ile karşı karşıyayız, bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.





Suzuki Jımmy Club\'tan Kemal Kıran ise, \"Her zaman böyle etkinlikler düzenliyoruz. 29 Ekim için bu etkinliği düzenledik. Gün boyu çeşitli oyunlarımız da oluyor\" dedi. Etkinlikte güzellik yarışması, kaputta yumurtayı düşürmeden taşıma yarışması, arabaya en çok kişi alma yarışması gibi birçok gösteri düzenlendi.