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(Görüntülü Haber) Suya düşen kediyi balıkçılar kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'daki iskelede, köpekten kaçan kedi denize düştü

16 Ocak 2018 17:19

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'daki iskelede, köpekten kaçan kedi denize düştü. Kedi, düştüğü sudan balıkçılar tarafından çıkarıldı. 

Bitez Mahallesi\'ndeki balıkçı barınağı iskelesinde, köpekten kaçan \'Köpük\' adlı kedi, denize düştü. Balıkçılar, suya düştüğünü görünce sahiplendikleri kedi için seferber oldu. Sudan, iskelenin alt bölümündeki tahtaların üstüne çıkan kedi, balıkçı Ali Demir tarafından kurtarıldı. Balıkçıların baktığı \'Şımarı\' adlı köpek ise sudan çıkarılan kediden uzaklaştırıldı.

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