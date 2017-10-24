(Görüntülü Haber)  Süt makinesi tamircisi teknolojiye tek başına direniyor

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da süt makinesi tamircisi 54 yaşındaki Zafer Çoban, baba mirası tamircilik mesleğini, gelişen teknolojiye rağmen bırakmıyor. Çoban, bölgede kendisinden sonra bu mesleği yürütecek kimse kalmayacağı için üzüldüğünü söyledi.



Evli ve 2 çocuk babası Zafer Çoban, 40 yıl önce babasının yanında çıraklık yaptı. Asıl mesleği silah ustalığı olan babasının mesleği bırakması ardından Çoban, kendisine işyeri açarak çilingir ustalığı ve süt makinesi tamirciliğine başladı. Süt makinelerini tamir etmeyi kendi çabaları ile öğrenen Çoban, kısa süre içerisinde Ardahan\'ın en tecrübeli süt makinesi tamircisi haline geldi. Çoban, bölgede hayvancılığa bağlı süt makinelerinin de fazla olması nedeniyle mesleğini 40 yıldan bu yana devam ettirdi. Eski tip süt makinelerinin tamiri konusunda adından söz ettiren Çoban, teknolojik gelişmelere bağlı olarak motorlu süt makinelerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte bu makinelerin tamiri konusunda da kendisini geliştirdi. Çoban, Meydan Caddesi\'ndeki işyerinde eski tipi süt makinelerinin yanında motorlu makineleri de tamir ediyor.



Kendisinden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacağı için üzgün olduğunu söyleyen Çoban, şunları anlattı:



\"Babamdan kalan bu mesleği 40 yıldır yapıyorum. Geriden gelecek bir usta daha yok. Ustalık artık bitmek üzere. Asıl işi silah ustalığı olan babam da bu mesleği 40 yıl yaptı.1980’de rahmetli olunca yeni bir işyeri açtım ve ustalığı kendi kendime öğrendim. İyi bir noktaya geldim. Eski süt makineleri çok kaliteliydi. En az 10-15 yıl kullanılabiliyordu. Şimdi ki modern makineler 3-5 ay sonra tamir istiyor. Kaliteli motorlu makine yok. Teknolojiyi de yakından takip ediyorum. Bana ne lazım olur, işimi daha iyi nasıl yaparım arayışı içerisindeyim hep. Usta olarak manuel, eski tip süt makinelerini tercih ederim. Elektrikli makineleri kullanmayı henüz halk olarak bilmiyoruz. Daha 2-3 yıllık bir ömrü var. Eski makineler sağlamdır. Fakat halkımız elektrikli yeni tip makineleri kullanmaya başladı. Yılda 60-70 manuel makine tamir ediyorum. Artvin, Yusufeli, Şavşat, Posof, Damal, Göle’den, her taraftan bana makine geliyor. Gelenlerin eli boş dönmemesi için işimi devam ettiriyorum. Arkadan bu işi yapacak ustanın yetişmemesine üzülüyorum.\"



Arızalı süt makinelerini tamirhaneye getirenler Zafer Çoban’ın ustalığının çok iyi olduğunu ve yapamadığı makine olmadığını söyledi.



