(Görüntülü Haber) Süt kazanına düşen bebeğe ambulans helikopterle sevk

Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE’nin Fındıklı ilçesinde kaynayan süt kazanına düşen ve vücudunda yanıklar oluşan 1.5 yaşındaki Ramazan Kayabaş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Dün, Fındıklı\'nın Meyvalı köyünde oyun oynadığı sırada kaynayan süt kazanına düşen Ramazan Kayabaş, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı. Fındıklı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ilçe futbol sahasına inen ambulans helikopterle alınarak, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin vücudunun birçok yerinde ileri derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Bebeğin tedavisi sürüyor.