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(Görüntülü Haber) Susuz Şelalesi buz tuttu

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- DONDURUCU soğuklar nedeniyle Kars'ta Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü buz tuttu

03 Şubat 2018 19:10

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- DONDURUCU soğuklar nedeniyle Kars\'ta Susuz Şelalesi\'nin büyük bölümü buz tuttu. Ağır kış koşullarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kars\'ın Susuz ilçesindeki Susuz Şelalesi hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle dondu. Vatandaşlar tarafından \'Su uçan\' olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, buzla kaplanmasıyla görsel şölen oluşturdu. Metrelerce yükseklikte buz kütlesi oluşan şelalede vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Buz tutan şelalenin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu söyleyen Murat Avcı, \"Susuz\'un doğal güzelliklerinden birisi de şelalesi, ağır geçen kış şartlarıyla birlikte şelalenin bir kısmı donmak üzere ama görsel şölende oluşturduğu kesin. Burayı bilenler geliyor, bu anı ölümsüzleştiriyor. Kars\'ın her tarafı doğal güzellikleri olan bir şehir. Biz burada yaşamaktan mutluyuz herkesi buraya davet ediyoruz, bu doğal güzelliklerde yararlansınlar. Özellikle Doğu Ekspresi ile gelen arkadaşlarımız oluyor burayı bilmiyorlar tanıtım noktasında eksiklik var burası tanıtılırsa daha çok kişi gelir\" dedi.

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