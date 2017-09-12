(Görüntülü Haber) Susurluk Şeker Fabrikası'nda Adnan Menderes'in kullandığı makasla sezon açılışı

Yasin KESKİN-İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- SUSURLUK Şeker Fabrikası 2014 yılında aldığı son üründen sonra bugün yapılan törenle yeni ürün alımını başlattı. Alımlar nedeniyle hazırlanan kurdele ise 1955 yılında fabrikanın açılışını yapan dönemin Başbakanı Adnan Menderes\'in kullandığı makas ile gerçekleşti.



Balıkesir\'in Susurluk ilçesinde bulunan ve temeli dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 1954 yılında atılan Susurluk Şeker Fabrikası\'nın açılışı 1 yıl sonra yine dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından yapılmıştı. Üretimine 2010 yılında ara veren fabrika 2014 yılında tekrar ürün alımlarına başlamasına rağmen aynı yıl içerisinde faaliyetine yine son vermek zorunda kaldı.



Susurluk Şeker Fabrikası geçen 3 yılın ardından bugün düzenlenen tören ile yeniden üretime başladı. Türk Şeker Fabrikaları bünyesindeki en büyük iki tesisten biri olan bu fabrikanın sezonu açması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir Milletvekilli Sema Kırcı, Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende söz alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, fabrikanın tekrar aktif hale gelmesi için özel uğraş verdiğini belirtirken, \"Yaptığımız girişimler sonucu beklenilen güzel haberi aldık ve fabrika üretime tekrar başladı\" dedi.



380 BİN TON PANCAR İŞLENECEK



Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik ise, 2010 yılından 2017 yılına gelene kadar en son 2014 yılında fabrikanın şeker üretimi gerçekleştirdiğini ve sonrasında atıl durumda kaldığını belirtti. Çelik, bugün tekrar üretime başlayan fabrikalarının, Bursa ve Balıkesir sınırları içersindeki 8 ilçede, 5 bölgede, 85 köyde, bin 335 çiftçiyle sözleşme yaptıklarını söyledi.



Fabrikalarında bu yıl 506 bin ton pancar işleneceğini kaydeden Çelik, \"Böylece, 58 bin 400 ton kristal şeker, 30 bin 260 ton melas ve 140 bin ton yaş küspe elde edilecek. Bu üç üretimin tahmini parasal değeri 180 milyon olacak. Fabrikamıza ürünlerini teslim edecek çiftçilerimize ise ürün bedeli olarak 70 milyon lira ödenecek\" diye konuştu.



MENDERES\'İN KULLANDIĞI MAKAS İLE SEZON AÇILDI



Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem de, Susurluk Şeker Fabrikası’nın Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale çiftçisi olduğu kadar bölge esnafı ve hayvan yetiştiricileri için de büyük önemi bulunduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Susurluk Şeker Fabrikası\'nda sezon açılışı, Vali Ersin Yazcı\'da bulunan Adnan Menderes\'in açılışta kullandığı makas ile kurdelenin kesilmesi ile gerçekleşti.





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