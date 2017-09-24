T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Süslü kadınlar pedal çevirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarını giyerek 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katıldı

24 Eylül 2017 23:32

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarını giyerek \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katıldı.

Süsledikleri bisikletlerine uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken kadınlar Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Her yaş grubundan kadının katıldığı etkinlikte \'Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu Yolları Sarsın\' sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte konuşan Fatoş Yıldırım, Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa, işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız\" dedi. Konuşmaların ardından kadınlar süsledikleri bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı\'ndan Talas İlçesi\'ne kadar pedal çevirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİKadınlar Bisiklet TuruSüsledikleriCumhuriyet MeydanıHerKokusuna Karşı Parfüm Kokusu Yolları SarsınFatoş Yıldırım BisikletYaşamınEğerBizKonuşmalarınCumhuriyet Meydanı Talas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24