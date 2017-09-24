(Görüntülü Haber) Süslü kadınlar pedal çevirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarını giyerek \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katıldı.



Süsledikleri bisikletlerine uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken kadınlar Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Her yaş grubundan kadının katıldığı etkinlikte \'Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu Yolları Sarsın\' sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte konuşan Fatoş Yıldırım, Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa, işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız\" dedi. Konuşmaların ardından kadınlar süsledikleri bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı\'ndan Talas İlçesi\'ne kadar pedal çevirdi.