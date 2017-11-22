(Görüntülü Haber) Süryani Cemaatinde Mor Gabriel manastırına ait malların iadesi sevinci

Mehmet Halis İŞ MİDYAT (Mardin), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Mardin\'in Midyat İlçesi\'nde bulunan Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili Maliye Bakanlığı\'nda masabaşında hata yapıldığını belirterek, bunların hak sahiplerine iade edileceği yönündeki açıklaması, Süryani Cemaati\'nde sevinçle karşılandı. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Bakan Çavuşoğlu\'nun iade açıklamasına sevindiklerini belirterek, Bu konunun Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi arzuladığımız bir durumdur. Cumhurbaşkanının gündemi çok yoğun, yükü ağır, Allah ona kuvvet ve güç versin dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun sabah saatlerindeki açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bu kararın sevindirici olduğunu söyledi. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a varmadan çözülmesini de arzuladıkları bir durum olduğunu anlatan Ergün, Çok olumlu, sevindirici bir açıklama olarak görüyoruz. Açıklama ile birlikte tapuların da gelmesini bekliyoruz. Tapuları aldığımız gün sevincimiz katlanacaktır. Tabiki bir yanlış olmuştur. Bu yanlışlığın ortaya çıkması ve bizzat sayın bakanımızın ağzından duymuş olmamız, bizi sevindirdi. Tabiki yasalar çıkıyor. Yasalar büyükşehirlerin olması için çıkıyor. Bu yasaların yanlış veya negatif yönü ortaya çıktığı zaman, bunu ortaya çıkarmak da önemlidir. Neticede gerçekten de bu yasanın çıkışıyla ilgili bir hata olmuştu. Mallarımız, mülklerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız ve mezarlıklarımız bunlar ilk olarak hazineye, daha sonra Diyanete geçirilmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla Diyanetten alınmıştı. Tapuları da Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geçirilmişti. Şimdi sayın Başbakan Yardımcımızın mallarımızın iade edilmesi konusunu söylemesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Tabiki tapuları aldığımızda da bu sorun ortadan kalkmış olacak ve gerçekten de bu konuda Cumhurbaşkanı ve hükümetin duyarlılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konunun da Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi, arzuladığımız bir durumdu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı\'nın gündemi çok yoğun, yükü çok ağır Allah ona kuvvet ve güç versin, Allah onun yardımcısı olsun ki Türkiyemizi güzel idare etsinler ve bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Malların hazineye geçirilmesinin 2 aşamadan ibaret ve 30 ayrı parçadan oluştuğunu ifade eden Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bunlardan 12\'sinin daha önce iade edildiğini, 18\'inin ise kaldığını hatırlatarak, şöyle konuştu Bu olay iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi 2008\'de çıkarılan tapu kadastro çalışmalarıyla birlikte çıkarılan bir sıkıntı vardı, Mor Gabriel arazileriyle ilgili. 2013 Eylül 30\'unda sayın Cumhurbaşakanımız demokratikleşme paketi içerisinde bu malların iade edileceğini açıklamıştı. Tabiki o açıklamalarından sonra 30 parçadan 12\'si iade edilmişti, 18\'i de duruyor. İkinci aşaması ise 2014\'te büyükşehir belediyesi oluşumuyla ortaya çıkmasıyla sorundur. Tabiki Mardin büyükşehir olunca, köy statüsü ortadan kalktığı için köylerimizde daha önce vakıflar adına tapu kaydı yapamadığımız için 2018\'e kadar, AK Parti dönemine kadar bu haklarımız aktarıldı vakıflara. Daha önce yapılan kadastro tüzel kişiliği ortadan kalktığı için bu mallar hazineye aktarıldı. Sayın bakanımız da dile getirdiği durum da budur. İnşallah çözülür ve bu sorun ortadan kaldırılmış olur. Tabiki memnuniyetle bu kararı karşılıyoruz. BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NUN AÇIKLAMASI Azınlıklara ait kiliselere, el konulduğu iddialarıyla ile ilgili bugün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Hayır kiliselere el koymuyoruz. Zaten bunlar azınlık vakıflarına ait kiliseler. Biz bunları restore ediyoruz. Masa başında oturulup karar alındığı için maalesef oradaki görevlilerimiz tarafından Süryani kardeşlerimize ait kabristanın sanki diyanete aktarılacağı, mülkiyetinin oraya verileceği, hazineye aktarılmış ve oradan da oraya aktarılacağı gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçekten böyle oldu. Maliye Bakanlığı\'na aktarıldı ama oradaki arkadaşlar bunların kime ait olduğunu, Hristiyanlara mı, İslam mensuplarına mı ait olduğuna bakmaksızın masa başında değerlendirdikleri için böyle bir hata oldu. Şimdi biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Mor Gabriel\'e ait bu kabristanlıkları ve yerleri tekrardan iade ediyoruz. Hiçbir problem yok zaten demişti.