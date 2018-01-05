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(Görüntülü Haber) Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol verme tartışmasında otomobil sürücü A

05 Ocak 2018 01:17

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.\'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi\'nde yol verme meselesi yüzünden yaya ile otomobil sürücüsü A.I arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.I.\'yı tabancayla ayağından yarayan yaya, kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, işyerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli A.I. ile kavga etmesi ve ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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