(Görüntülü Haber) Suruç'ta at arabasından düşen kadın yaralandı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde oğlunun kullandığı at arabasından düşen kadın yaralandı. Annesinin düştüğünden habersiz yoluna devam eden çocuk döndüğünde annesinin hastaneye kaldırıldığı gördü. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Suruç\'un Şeyhisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kimlikleri anılamayan anne ve oğlu çalıştıkları tarladan evlerine at arabasıyla dönüşe geçti. Ancak, yoldaki çukura at arabasının hızla çarpması sonucu anne yola düştü. Annesinin düştüğünü fark etmeyen at arabası sürücüsü genç yoluna devam etti. Kazayı görerek yardıma koşan akaryakıt istasyonu çalışanları, yoldan geçen bir otomobili durdurarak kanlar içerisinde kalan kadını hastaneye gönderdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Kaza ardından annesinin at arabasında olmadığını fark eden sürücü bir süre sonra döndüğünde olayı öğrenerek hastaneye gitti. Görenleri şaşırtan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası ile kaydedildi.