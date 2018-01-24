(Görüntülü Haber) Sürmene'den dünyaya gemi yapıyorlar

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/SÜRMENE, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene ilçesinde yeni yerine taşınan ve modernize edilen Yeniçam Tersanesi’nde üretim teknikleri dünya standartları düzeyine ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinden balıkçı ve yolcu gemileri siparişi almaya başlayan 300 kişinin çalıştığı tersane, aldığı siparişlerle 1 yıllık üretim kotasını yakaladı.



Sürmene ilçesinde deniz dolgusu üzerinde oluşturulan alana taşınan Yeniçam Tersanesi’nde gemi imalatı başladı. Dünya standartlarında üretim tekniklerine geçilen tersanede 125 metre boyunda balıkçı ve yolcu gemileri ile katamaranlar inşa edilebilecek. 300 kişinin deneyimli ustalarla çalıştığı tersane, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gemi siparişi almaya başladı. Danimarka ve Yunanistan’ın ilk sırada sipariş verdiği tersane aldığı siparişlerle 1 yıllık üretim kotasına ulaştı.



KOOPERATİF BAŞKANI: YOĞUN SİPARİŞ VAR, YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ



Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Rıfkı Başaran, yeni tersane ile Sürmene’den dünyaya açılabileceklerini belirtti. Başaran, “Yeni tersanede daha modern üretim teknikleri kullanıyoruz. Şimdiden yoğun sipariş var. Gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Genellikle balıkçı gemileri yapıyoruz. Şu anda 1 yıllık siparişimizi almışız. Biz burada 125 metre uzunluğundaki tüm gemileri yapabilecek seviyeye geldik. Danimarka, Yunanistan gibi ülkelere gemi yapıyoruz. Buradaki ustalar eski olduğu için balıkçı gemisi dizaynlarını daha iyi yapıyor. Balıkçılığa elverişli gemi yapmada daha uzmanlar. Çok temiz işçilik yapılır. O nedenle çok tercih ediliyoruz” dedi.



Gemi ustaları da titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek tercih edilme nedenlerinin bu olduğunu anlattı.



TTSO BAŞKANI: YENİÇAM DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu Yeniçam Tersanesi\'nin tarihine yakışır bir şekilde uluslararası standartlara kavuştuğunu söyledi. Yıllardan beri adım adım bugüne gelindiğini, kooperatif başkanı ve firmaların çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle dedi:



\"Yeniçam Tersanesi gerçekten Türkiye’nin iftihar edeceği bir konuma ulaşmıştır. Tersanede yapılan imalatın kalitesi uluslararası standartlar açısından istenilen seviyeye geldi. Şu anda istenilen projelerin üretimi burada yapabilecek durumdadır. Bu gelişmeler burada yapılacak olan imalatın uluslararası pazarlarda yer bulması anlamı taşımaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ihracata dönük üst seviyede imalatlarda burada gerçekleştiriliyor. İhracat ve istihdama katkı sağlayan tersanemizin aynı zamanda katma değer artışı yönünden de Trabzon ve ülke adına çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim”