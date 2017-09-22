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(Görüntülü Haber) Suriyelilerin kavgasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Suriyeliler arasında çıkan kavgada, 1'i ağır, 3 kişi bıçakla yaralandı

22 Eylül 2017 04:33

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde Suriyeliler arasında çıkan kavgada, 1\'i ağır, 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi İklim Sokak\'ta meydana geldi. Suriyelilerin oturduğu eve gelen bir kişi, burada aile bireyleriyle tartışmaya başladı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen kimliği belirsiz kişi, belindeki bıçağı çekip, Ahmet E., Abdullah E. ve Emced A.\'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ahmet E.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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