(Görüntülü Haber) Suriyeliler'in kaldığı evdeki yangın, bitişik evlere sıçradı (2)

Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, Suriyeliler\'in barındığı iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp bitişik evlere sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışılıyor. Dumlupınar Mahallesi\'nde Suriyeli sığınmacıların barındığı ahşap evde öğleden sonra bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. İki katlı ahşap evden yükselen alevler kısa sürede bitişik evlere de sıçradı. Sevk edilen polisler güvenlik önlemi alıp, burada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Çevredeki evlerin de alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kaldıkları evleri yanan Suriyeliler gözyaşı dökerken, duman gökyüzünü kapladı.