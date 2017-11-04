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(Görüntülü Haber) Suriyelilerin ev ve işyerlerine taşlı, sopalı saldırı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı

04 Kasım 2017 14:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi\'nde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, saldırıda 1 Suriyeli yaralandı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Camları kıran öfkeli kalabalık ev ve işyerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı,

ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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