(Görüntülü Haber) Suriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunluk

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYELİ sığınmacıların Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis\'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan yoğunluk yaşanıyor.



Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geceden gelen Suriyeliler, oluşturulan çadırlarda sabahladı. 7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00\'den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başladı. Kilis Valiliği\'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli\'den 8 bininin ülkesine giriş yaptığı belirtildi.