T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriyelilerden Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA SURİYE Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem ya

22 Şubat 2018 19:06

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA SURİYE Dernekler Platformu\'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta\'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, katliamdan sorumlu tuttukları Esad rejimi ve Rusya\'yı protesto etti. ESAD VE PUTİN ALEYHİNE PROTESTO Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu yaklaşık 100 kişi, saat 12.00 sıralarında Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, konsolosluk önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. \'Katil Rusya Suriye\'den defol\', şeklinde sık sık slogan atan grup, \'Katil Putin, Katil Esad\' diyerek Rusya\'yı ve Suriye rejimini protesto etti. Tepkilerini İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe yazılı dövizler açarak da gösteren Suriyeli eylemcilerin, Doğu Guta\'da yaşandığı belirtilen olaylara ait resimleri de pankartlara yansıtması dikkat çekti. BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI Suriye Dernekler Platformu tarafından hazırlanan basın açıklamasını grup adına Ömer Faruk Teke okudu. 2012\'den beri 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunun bildirildiği açıklamada, hastanelerin, okulların, camilerin ve pazar yerlerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: \"17 Kasım 2017\'den bu zamana kadar Esed ve Rusya tüm vahşetini Guta\'da kullanmaktadır. 570 kişi şehit olmuştur. Toplam 4 bin yaralı bulunmaktadır. Son 24 saat içinde 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün bunlar sessiz kalan tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Derhal uluslararası alınan kararların uygulanmasını, katliamların durdurulmasını, demografik yapının değişmesini, kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve sivillerin zorla göç ettirilmesini talep ediyoruz\" Türkçe ve Arapça gerçekleşen basın açıklamasının ardından grup, bir süre daha sloganlar attı. Öte yandan elinde Özgür Suriye bayrağı olan bir kadının başkonsolosluk binasına doğru yönelmesi üzerine polis kadına engel olarak, uzaklaştırdı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASCansel KİRAZDernekler PlatformuSuriyeDoğu GutaBeyoğluCaddesi Rusya BaşkonsolosluğuAralarındaEsadRusyaESAD VE PUTİN ALEYHİNE PROTESTO ÇocukRusya Federasyonu BaşkonsolosluğuPolisRusya SuriyePutin Katil Esad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24