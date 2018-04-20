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(Görüntülü Haber) Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE'de yaşayan ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen kentlerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uğurlama töreni düzenlendi

20 Nisan 2018 15:09

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE\'de yaşayan ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen kentlerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli için Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, kendilerine gösterdikleri ev sahipliği ve topraklarını teröristlerden temizlediği için Türkiye\'ye müteşekkir olduklarını ifade etti. Kilis Belediyesi, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geri dönmek isteyen Suriyeliler için Öncüpınar Sınır Kapısı önünde uğurlama töreni düzenledi. Kilis ve çevre illerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, kendileri için uğurlama törenine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür ettikleri pankartlarla katıldı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılan Suriyeliler, yıllarca uzak kaldıkları evlerine geri dönmenin mutluluğuyla Türkiye\'den ayrıldı. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sevinçli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlar ile sınırımızın karşı tarafındaki bölgeler terörist unsurlardan temizlendi. Sınırımızın yanı başının teröristlerden temizlenmesine vesile olan cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün çok sevinçliyiz, çünkü misafirlerimiz, yurtlarına, yuvalarına yeniden dönmeye başladılar. Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına, huzur ve barış sağlanan vatanlarına dönüyorlar. Rabbim yollarını açık etsin, o bölgede yeniden huzurla yaşamayı nasip etsin\" diye konuştu. Kilis İl Göç İdaresi Müdiresi Gülden Kamit ise Suriyelilerin ülkelerine her geçen gün hızla dönmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Burada kaldıkları süre boyunca, misafirperverlikle onlara her türlü yardım yapıldı. Devletimizin her birimi aynı özenle misafirperverliğe devam etti. Şimdi dönüyorlar, güzel bir duygu, yuvaya dönüş var. Bizde tüm birimlerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz\" dedi. Ülkelerine geri dönen Suriyeliler ise Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde kendilerine her türlü yardımı yapan Türk halkına teşekkür etti.

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