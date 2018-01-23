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(Görüntülü Haber) Suriyeliler Afrin'de savaşmak için gönüllü oldu

Mustafa İNSAN MERSİN (DHA) MERSİN'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu

23 Ocak 2018 22:19

Mustafa İNSAN MERSİN (DHA) MERSİN\'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin\'e yerleşen yüzlerce Suriyeli, Afrin operasyonuna destek vermek için gönüllü olmak için merkez Akdeniz ilçesindeki Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu. Askerlik Şubesi önünde Türk ve Suriye bayrağı açarak tekbir getiren Suriyeliler, \'Bizi de askere gönderin\', \'Anca beraber, kanca beraber\' şeklinde Arapça ve Türkçe slogan attı. Şube önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerden Hasan Rihavi, Türklere yardım etmek istiyoruz. Onlar zor dönemimizde bize yardım etmişlerdi, şimdi sıra bizde dedi. Suriyeli Türkmen Ahmet Ali, Afrin\'de Türk ordusunun yanında savaşmak için buraya geldiklerini belirterek, Türk askerine Afrin\'deki mücadelesinde destek olmak istiyoruz derken Afrin harekatını yerinde bir karar olarak değerlendiren Ahmet Ali, Çok önceden yapılması gereken bir harekattı Afrin harekatı. Zaten o bölge hep PKKYPG ile dolu, DAEŞ\'te bunlarla birlikte. Milleti soyuyorlar, çocukları öldürüyorlar diye konuştu. Askerlik şubesine bir grup taraftarı ile birlikte gelen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Rafi Ukla Raco ise Türk devletine ve halkına, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Aşiret başkanları olarak Türk ordusunun Afrin\'de düzenlediği operasyonu desteklediklerini kaydeden Raco, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bölgenin teröristlerden temizleneceğini dile getirdi. Kendi çocuklarının da bu harekata destek vermek için cephede olduğunu vurgulayan Raco, tüm Suriye halkını TSK\'nin Afrin operasyonuna destek vermeye çağırdı.

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