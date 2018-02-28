(Görüntülü Haber) Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

Taylan YILDIRIM- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ- Cansel KİRAZ/KİLİS, (DHA)- SURİYE\'de iç savaşın başlamasının ardından 1 milyonu aşkın çocuk yetim ve öksüz kaldı, binlerce kadın da eşini kaybetti. Baba ve ya annelerini çatışma, saldırı veya bombardımanda kaybeden çocukların bazıları Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan yetimhanelerde koruma altına alındı. Yakınları ile Türkiye\'ye geçerek sınır kentlerinde yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ise Türkiye\'de kurulan merkezlerde eğlenerek öğrenme metodu ile savaş psikolojisinden kurtarılıyor. İç karışıklık ile birlikte milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği, evini terk etmek zorunda kaldığı Suriye\'de, savaşın faturasını en çok çocuklar ödüyor. İç savaşta anne ve ya babalarını kaybeden çocuklara, Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın noktalardaki bölgelerde kurulan yetimhanelerde barınmalarını ve eğitim almalarını sağlayan Türkiye ve yardım kuruluşları sahip çıktı. Suriye\'de savaş mağduru çocuklara kucak açan kuruluşlardan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aynı zamanda sınır kentlerinde de çocuklara ve ailelerine destek veriyor. Suriye\'de iç savaşın başlamasının ardından nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmasıyla gözlerin çevrildiği sınır kenti Kilis\'te, İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocuklar için anaokulu açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün öğretmen desteği verdiği okulda, 75 çocuk aile sıcaklığında eğlenerek yeni şeyler öğrenirken, savaşın üzerlerinde yarattığı olumsuz psikolojiden de uzaklaştırılıyor. Anaokulunda eğitim gören Suriyeli çocuklar burada hem yeni yaşamlarına alışıyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre çocuklara, anaokulu eğitiminin yanı sıra Türkçe öğrenmeleri için de kurslar düzenleniyor. Savaşın korkunç yüzünü yaşayan çocuklara okulda hem eğitim veriliyor, eğlenmeleri sağlanıyor. Çocuklar burada müzik eşliğinde resim yapıp, sınıflar arası oyun ve yarışmalara katılıyor. Suriye\'de bombardıman sırasında anne ve babasını kaybedip 2 ağabeyiyle yaşamını Kilis\'te sürdüren Sene Vaki, anaokulunda kötü günlerini unutmaya çalışıyor. Savaşta babasını kaybeden Şam Hatip ile İbrahim Dabul da kendileri için açılan okulda sevgi ve eğitimi bir arada görerek yüzü gülen çocuklardan oldu. Anaokulu öğretmenlerinden Duygu Şenyüz, çocuklara sevgi ile yaklaşarak yaşama tutunmalarını sağladıklarını kaydetti. Şenyüz, okuldaki çocukların tek isteklerinin sevgi olduğunu belirterek, \"Buradaki çocuklar, anne ve babalarını kaybetmişler. Bu nedenle özel bir ilgi istiyorlar. Sevgiye ihtiyaçları var. Biz bunu gösteriyoruz. Gelen ziyaretçilerimizden de bunu istiyoruz. Onlarını eğlenebileceği, kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir eğitim ortamı da sunuyoruz. Savaş ortamından geldikleri için tek istedikleri sevgi. Çocukların genellikle babaları olmadığı içini özellikle erkek ziyaretçilerimize ayrı bir ilgileri oluyor. Bu çocuklarımız şekerden çikolatadan çok, bir aferin duymakla, saçları okşanmakla daha çok mutlu oluyorlar. Bunu da zaten gözlerinden görebiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Eğlenmek ve öğrenmek onlarında hakkı, gözlerinin ışıl ışıl bakması dünyalara bedel\" dedi.