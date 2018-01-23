(Görüntülü Haber) Suriyeli Türkmenler gönüllü oldu

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki Geçici Barınma Merkezi\'nde kalan Suriyeli Türkmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü olarak görev almak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi. Ellerinde Türk ve Türkmen bayrağı bulunan yaklaşık 200 kişi, kaldıkları kamptan araçlarla Musa Şahin Bulvarı üzerindeki askerlik şubesi önüne geldiler. \'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonunda gönüllü olarak görev almak istiyorum\' yazılı ve imzalı dilekçeleri bulunan kalabalık, burada yapılan duanın ardından yetkililerle görüştü. Kampta kalan Albay Ahmet Arnavut, Bayırbucak Türkmlenleri olarak, Türkiye\'nin yarasına, acısına, tatlısına, her zaman kan ve can vermeye, toprağını korumaya hazır olduklarını söyledi. SURİYE\'DEN TÜRKİYE\'YE KAÇAK GEÇEN 602 KİŞİ YAKALANDI Suriye\'den yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde sınırdan Türkiye\'ye geçmeye çalışan 602 kişinin yakalandığı belirtilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye?den Türkiye?ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 602 şahıs yakalanmıştır denildi.