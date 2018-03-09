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(Görüntülü Haber) Suriyeli STK'lardan Mehmetçiğe teşekkür

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Suriyeli STK'lar yaptıkları ortak açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı?na destek verdiklerini belirterek, Türk ordusunun Afrin'e düzenlediği operasyonun dillere destan bir operasy

09 Mart 2018 20:03

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan Suriyeli STK\'lar yaptıkları ortak açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı?na destek verdiklerini belirterek, Türk ordusunun Afrin\'e düzenlediği operasyonun dillere destan bir operasyon olduğunu söyledi. Reyhanlı İlçesi\'ndeki STK temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınan Cinderes\'in karşısında bulunan Davutpaşa Mahallesi\'ndeki Bayrak Tepe\'yi ziyaret etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile tepeye çıkan temsilciler önce tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı\'nı okudu. Suriyeli STK\'lar adına açıklama yapan Abdulhalim Eroğlu, Türkiye\'nin huzur ve güvenliği, Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin terör yapılarından arındırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatında şanlı Türk ordusu büyük bir azim ve kararlılıkla büyük başarılar elde etmiştir dedi. Eroğlu açıklamasında şunları söyledi; Yüce Türk Ordusu, vatan sadece 783 bin kilometrekare değildir. Vatan, Türkiye\'dir. Vatan, tüm cihandır ilkesiyle yola çıkmıştır. Masumun ve mazlumun son umut kapısı Türkiye\'dir. Türk askeri Afrin ve Cinderes\'te düzenledikleri operasyonlarda dillere destan başarılar göstermişlerdir. Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye\'nin güvenliği için değil, ümmetin ve mazlumların umudu olmak, zalime karşı hakkı tutup kaldırmak hedefindedir. Yüce Türk Ordusu bu harekatta sivil halka en ufak zarar vermeden büyük başarılar elde etmiştir. Suriye halkı, kahraman Türk ordusuna minnet ve teşekkürlerini sunuyor. Dualarımız daima bu zorlu görevde canını, ruhunu ortaya koyan kahraman Türk ordusuyladır. Cenab-ı Allah aziz, şanlı Türk ordusunu her daim muvaffak ve muzaffer eylesin. Ayrıca, 6 yıldır zulüm gören Suriye halkına sahip çıkan Türk Milleti\'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a da teşekkür ederiz. Temsilciler daha sonra getirdikleri 2 güvercini havaya bıraktı. \'BAYRAK TEPE\' OLDU Bu arada, Davutpasa Mahallesı\'nde bulunan tepenin adı da Bayrak Tepe oldu. Belediye tarafından, \'Bayrak Tepe\'ye hoş geldiniz\' tabelası da asıldı.

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