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(Görüntülü Haber) Suriyeli Sibra'dan Mehmetçiğe duygu dolu mektup

Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesindeki Hidayet Sinanoğlu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Sibra Bazan, Afrin'de mücadele eden Mehmetçik için mektup yazarken babası Mahmut Bazan'ın 3 yıl önceöldü

04 Mart 2018 16:42

Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur ilçesindeki Hidayet Sinanoğlu İlköğretim Okulu\'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Sibra Bazan, Afrin\'de mücadele eden Mehmetçik için mektup yazarken babası Mahmut Bazan\'ın 3 yıl önceöldüğünü hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları ile birlikte yazdığı mektubu okumak için ayağa kalkan küçük kız, şehit olan askerlerin cennete gitmelerini isteyerek dua etti. Bu sırada babası aklına gelen Sibra, daha sonra ağlayarak sınıf öğretmeni Füsun Nizamoğlu\'na sarıldı. Sibra\'yı sakinleştirmek için sarılan öğretmen ve sınıftakiler de duygusal anlar yaşadı. Küçük kızı teselli etmeye çalışan öğretmen Nizamoğlu, Onlar şimdi cennette. Mehmetçiğimiz ülkenizi teröristlerden temizleyecek, sizde inşallah memleketinize döneceksiniz. Öldüren teröristler cehenneme gidecek, senin baban şehit Mehmetçiklerimizle birlikte cennette dedi. Yaşı büyük olmasına rağmen Türkçe bilmediği için okula birinci sınıftan yazılan Sibra, gözyaşlarını silip arkadaşları ile mektup yazmaya devam etti. Askere duygularını anlatan mektuplar yazan öğrenciler, mektuplarının yanına birer çift çorap koyarak Mehmetçiğe ulaştırılması için İlçe Jandarma Bölük Komutanlığından gelen ekiplere teslim etti.

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